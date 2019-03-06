Eczacılardan reçeteler için değişiklik talebi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilaca yılda 25 milyar lira harcadığını belirterek, eczacılık ürünlerinin 100'e yakın ülkeden ithal edildiğini vurguladı.

"KATKI PAYLARI DÜŞECEK"

Eczacılar olarak ülkedeki döviz kaybının önüne geçebilmek için çoğunluğu yerli üretim olan eş değer ilaçları desteklediklerini bildiren Saydan, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri incelendiğinde, her ülkede jenerik ilacın ve yerli üretimin desteklendiği görülmektedir. AB ülkelerinde reçetesini alıp eczaneye gelen hastalar, eczacıya bir istekte bulunmazlarsa eczacı, kendilerine en uygun eş değer ilacı vermekte, sosyal güvenlik kurumunu korumaya yönelik bu hareketi nedeniyle eczacıya ekstra bir meslek hakkı ödenmektedir. Reçeteye yerli üretilen ilacı yazan doktor da bu ülkelerdeki yasal düzenlemeler sayesinde devletten teşvik almakta olup, yerli ilaç tercih eden hastalarda da katkı payları belli oranlarda düşmektedir.""