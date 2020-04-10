Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara, ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ücretsiz maske dağıtımı, bugün öğlen saatlerinde başladı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların, eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI HAYATA GEÇTİ

Bu bilgileri verenler, cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

TELEFONA KOD GELİYOR

Ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili bilgi veren Eczacı Mehmet Kartal, “Bugün eczanemize sabah saatlerinde 500 adet maske geldi. Vatandaşlar eczanemize ücretsiz maskelerini almak için gelmeye de başladı. Gelen vatandaşlardan TC kimlik numaralarını alıyoruz, telefon numaralarını alıyoruz.

Vatandaşın telefonuna birkaç dakika içinde kod geliyor, gelen doğrulama kodunu sistemimize girdikten sonra 5 adet maskeyi vatandaşa teslim ediyoruz. Sistem öğlen saatleri itibariyle açıldı ve dağıtıma başladık. Bu sistem ile istismar da engellenmiş olacak. Mağduriyetler giderilmiş olacak.” diye konuştu.