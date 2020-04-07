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Eczenelerde maske satışı yasaklandı

TEB, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi |
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Eczenelerde maske satışı yasaklandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer, önlemler almaya devam ediyor.

Salgının önüne geçebilmek için maske takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşların adreslerine ücretsiz olarak dağıtım yapılıyor.

ECZANELERDE MASKE SATIŞI YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası "Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır." diyerek açıklamalarda bulundu.

Eczenelerde maske satışı yasaklandı

İKİNCİ AÇIKLAMAYA KADAR SATIŞ OLMAYACAK

Maske satışının yasaklanması sonrası Türk Eczacıları Birliği, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır." dedi.

Eczenelerde maske satışı yasaklandı

Eczenelerde maske satışı yasaklandı

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