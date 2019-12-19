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Eda Ece: Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum

Ünlü oyuncu Eda Ece, öpüşme sahneleriyle ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 14:25..
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Başrollerinde Şevval Sam ve Talat Bulut 'u izlediğimiz Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Ece, öpüşme açıklamasıyla gündem oldu.

"ÖPÜŞMEYİ HİÇ SEVMEM"

Ece, ‘Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun?' sorusuna verdiği yanıtla güldürdü. Kendisine daha önce verdiği bir röportajda yaptığı ‘öpüşmeyi sevmiyorum’ lafı hatırlatılan Ece, “Normalde de mi sevmezsin öpüşmeyi?” sorusuna “Hiç sevmem.” diyerek herkesi şaşırttı.

“ROL NE GEREKTİRİYORSA ONU YAPIYORUM”

Ece, açıklamasında “Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim, oynadım. Aşk oynamayı da sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdirdim.” şeklinde konuştu. “Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum.” diyen Ece “O rol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bunun pazarlığına girmiyorum.” dedi.

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