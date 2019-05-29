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Eda Ece: Zeki insan severim

Ünlü oyuncu Eda Ece, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 14:33..
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Yasak Elma dizisinin Yıldız karakteri Eda Ece, MAG dergisine röportaj verdi.

Eda Ece, canlandırdığı Yıldız karakterini en başından itibaren eğlenceli bulduğunu belirtti. Yazmayı çok sevdiğini söyleyen başarılı ve genç oyuncu, ileride kendi yazdığı bir karakteri canlandırmayı hayal ettiğini paylaştı.

"ZEKİ İNSANLARA BAYILIRIM"

Oyuncu, “Nasıl birine aşık olursunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Zeki insanlara büyük hayranlık duyarım.”

"YAZDIĞIMI OYNAMAK İSTERİM"

Eda Ece, kendi yazdığı bir karakteri canlandırmak istediğini de söyledi.

Eda Ece: Zeki insan severim

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