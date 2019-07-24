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Eda Özkan' dan Timur Acar'a: Kaptanım

"Kertenkele" dizi setinde tanışan Eda Özerkan ve Timur Acar 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 08:58..
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Oyuncu Eda Özerkan, 23 Temmuz 2016'da meslektaşı Timur Acar ile nikah masasına oturmuştu. Bir kızları olan çift evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı.

Özerkan, 3. evlilik yıldönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Birlikte bir melodi mırıldanmaya başladığımızda, onun harika bir şarkıya dönüşeceğini hissetmiştim. Eklenen her notada daha da yaşadığımı hissettim. Önce aşık,sonra eş ve en nihayetinde anne oluşumun tarifsizliği için her gün şükrediyorum.

"MUHTEŞEM BİR DOSTSUN"

En önemlisi ne biliyor musun Timur Acar? Harika bir aşık, eş ve baba oluşundan ziyade muhteşem bir dostsun sen! İnsan böyle bir dostla yol aldığında korku ve endişe gibi kemirici duygularla hayatını harcamıyor. Her anın en güzel, en tebessüm ettiren kısımlarını biriktiriyor.

Velhasılı kaptan, sen rotanı sevgi, saygı ve anlayışla belirlediğin için,teknemiz her daim, en deli okyanusları bile geçip, huzurlu ve dingin limanlara ulaşacak!

"İKİNCİ KAPTANIN BENİM"

Ve biliyorum dilime düşmeyen tek şarkı "çok yorgunum,beni bekleme kaptan" olacak! İkinci kaptanın olarak, her yolculuğa hazır olacağıma dair bir kez daha söz veriyorum sevgilim. Kalbinin pusulasıyla ve miçomuzla birlikte nice eşsiz denizlere yol alalım. Seni seviyorum. Nicee 3’lere"

Eda Özkan' dan Timur Acar'a: Kaptanım

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