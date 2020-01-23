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Edebiyat ve müzik meraklılarına arşivlik iki kitap

İthaki Yayınları’nın ‘kurgudışı kitapları’ bu hafta hem edebiyatseverlerin hem de müzikseverlerin ilgisine mazhar oluyor.

Özel İçerik | 23.01.2020 - 16:10..
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Oğuz Cebeci’nin “Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & Kitsch” ve Güneş Ayas’ın “Müzik Sosyolojisi” kitapları bu hafta raflarda…

Edebiyat ve müzik meraklılarına arşivlik iki kitap

EDEBİ ZEVK YARGISI

Daha önce ‘Psikanalitik Edebiyat Kuramı’, ‘Komik Edebi Türler’, ‘Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri’yle Türkçe edebiyat kuramı ve eleştiri literatürüne önemli katkılar yapan Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Oğuz Cebeci, ‘Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & Kitsch’ adlı çalışmasında bu defa edebiyatın ne olduğu, edebi zevkin tanımlanıp tanımlanamayacağı, bu bağlamda edebiyat kanonu ve okulun rolü, yani müfredat, eleştirmenin yeri gibi meselelerin yanı sıra, yüksek edebiyat, hafif edebiyat ve kitsch konularını, geniş bir literatürü dikkate alarak zengin ve renkli örnekler eşliğinde tartışıyor ve saha çalışması niteliğindeki gözlemlerini, deneyimlerini de okurlarla paylaşıyor.

Edebi Zevk Yargısı-Yüksek ve Popüler Edebiyat and Kitsch

Oğuz Cebeci

İthaki Yayınları

S.: 448

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Edebiyat ve müzik meraklılarına arşivlik iki kitap

MÜZİK SOSYOLOJİSİ

Geçtiğimiz yıl yayımlanan ‘Müziği Boğan Gürültü: İdeolojinin Kıskacındaki Musiki’ başlıklı kitabıyla Osmanlı’dan günümüze Türk müziği tartışmalarını daha geniş bir perspektifle değerlendiren, Etnomüzikoloji Derneği’nin kurucu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde görevli Güneş Ayas, bu defa ‘Müzik Sosyolojisi’ adlı kitabıyla okurlarının karşısında. Alanındaki boşluğu dolduracağı gibi müzikseverler tarafından da ilgiyle karşılanacak olan kitap, müzik sosyolojisine yön veren temel kuram ve yaklaşımları ayrıntılarıyla ele alırken, güncel eğilimleri de takip ederek konuyla ilgili Türkçe literatürü eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutuyor.

Müzik Sosyolojisi-Kuramsal Bir Giriş

Güneş Ayas

İthaki Yayınları

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

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Damla Karakuş

[email protected]

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