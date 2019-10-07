Edgar Allan Poe’den insana dair 15 alıntı

Çoğunlukla şiir ve kısa öyküleriyle döneminin en önemli edebi isimlerinden biri olan Edgar Allan Poe, Karanlıktır İnsanın Ruhu eserinde “İnsanlığın mükemmel olabileceğine inanmıyorum. Bence insanoğlunun sarf ettiği çabaların 'insanlık' üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacak. İnsanoğlu şimdilerde 6.000 yıl öncesine nazaran -daha mutlu ya da daha zeki değil- yalnızca daha üretken” diye insana dair düşüncesini özetlemiş.

Bakalım bu eserde insana dair başka hangi cümleler vardı? İşte Karanlıktır İnsanın Ruhu’ndan 15 alıntı…

(Edgar Allan Poe)

- Gördüklerinizin yalnız yarısına inanın, duyduklarınızın hiçbirine.

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- Eğer henüz bir şiir ruhunuzu paramparça etmediyse; henüz şiir sanatıyla karşılaşmamışsınız demektir.

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- Hayattaki en harika şeyler sizi terletenlerdir.

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- Bugüne dek yaşamış hiçbir insanoğlu, geleceğe dair ne senden ne de benden daha fazla şey bilmemiştir.

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- Edebiyat, mesleklerin en asilidir. Esasen, bir adama uygun tek iştir neredeyse.

- Hakikat daha çizmelerini giyerken yalan, dünyayı dolaşır.

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- En korkunç canavarlar, ruhlarımızda gizlenenlerdir.

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- Mazi, ayakkabımın içinde kalan bir çakıl taşıdır.

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- Bilge bir adam bir kelime işittiğinde iki şey anlar.

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- Hiçbir tuhaflığı olmayan bir güzellik yoktur.

- Tüm ıstırapların kökeninde arzu, ilgi ve tutku vardır.

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- En pervasız insanların kalplerinde, duygusuzların dokunamayacağı teller bulunur.

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- Yaşarken nefret ettiğiniz o kişiyi, öldükten sonra çılgınca seversiniz.

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- Kötülük de iyiliğin bir sonucudur, yani aslında neşe de hüzünden doğar.

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- Bazen kalbimden; istediği şeye karşı bitmek tükenmek bilmeyen açlığından korkuyorum.

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