Edirne Meteoroloji İstasyonu Müdürü Osman Şentürk, yaptığı açıklamada, kentin 11 Ekim 1953'ten bu yana bu düzeyde yoğun bir yağış almadığını söyledi.

"TAŞKIN RİSKİ OLUŞTURACAK BOYUTTA YAĞIŞ BEKLEMİYORUZ"

İstasyonun kurulduğu 1930'lardan bugüne kadar tutulan kayıtlarda rekor yağışın 1953'te gerçekleşen 110 kilogramlık seviye olduğunu aktaran Şentürk, "Öngörüsü zor olan bir durum, kuvvetli bir yağış bekliyorduk ama çok kuvvetli bir yağış geldi. Ancak yeni bir taşkın riski oluşturacak boyutta yağış beklemiyoruz." dedi.

AKŞAM SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasının beraberinde kar getireceğini ifade eden Şentürk, kar yağışının akşam saatlerinde başlayacağını ve orta kuvvette olacağını belirtti.

Şentürk, hava sıcaklıklarının da hafta sonunda sıfırın altında 4 derecelere kadar ineceğini kaydetti.

Edirne 1953'ten bu yana en yoğun yağışı aldı VİDEO

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.