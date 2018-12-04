Edirne Valiliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odaları öncülüğünde açılan Yunanca ve Bulgarca dil kursları, esnaf ile turist arasında iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki 2 salonda, haftanın 3 günü verilen kurslara esnaf yoğun ilgi gösteriyor.

136 SAATTE KONUŞMAYI ÖĞRENECEKLER

Yunanca ders veren Serra Yazıcı Özel, esnafın dil sorununu 136 saatlik kurs ile aşacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Edirne'ye sınır komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok turist geliyor. Bu da esnafımızda dil sorununu ortaya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, esnaflara yönelik ücretsiz dil kursu açtı. Ben Yunanca dersleri veriyorum. Karşılama, renkler, sayılar gibi öncelikli konuşma dili ancak Nisan ayına kadar esnafımız her durum için hazırlıklı olacak ve daha iyi iletişim kuracak. Katılımcılar kursun sonunda sertifika alacaklar."





10 AYDA 2 MİLYONDAN FAZLA TURİST GELDİ

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, son 10 ayda kente 2 milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi.

Yaşanan iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak için dil kursları açtıklarını kaydeden Zıpkınkurt, "Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenler Edirne'de alışveriş yapıyor. Sanayi ve Ticaret Odası olarak Yunanca ve Bulgarca dil kursu açarak, esnafın turistlerle daha iyi iletişim kurması için ortak bir çalışma yaptık. Kamu çalışanlarından da talepler geliyor. Onlar da dil kursu almak istiyor. Bundan sonra periyodik olarak kurslara devam edeceğiz. Turist kendi dillerinde iletişim kuran esnaflardan memnun kalıyor. Esnafla sıcak bir bağ oluşturuyor. Ticaret açısından dil kurslarının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Edirne esnafına Yunanca ve Bulgarca kursu VİDEO