Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye giriş yapıyor.

Yaklaşık 2 günü yolculukla geçiren gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan memleketlerine hareket etmeden önce Edirne'de mola veriyor.

Gurbetçiler, ciğercilerden şekerlemecilere, kapalı çarşılardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde hareketliliği artırıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbetçilerin yıl boyunca memleket hasreti çektiğini söyledi.

"GURBETÇİLER İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin ilk olarak Edirne'ye ayak bastığını belirten Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Gurbetçilerimize hizmet etmek bizim için şeref. Yıllardır bu vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlamak adına önlemler alıyoruz. Kapıkule Sınır Kapısı'nda peronlardan Edirne'ye giriş tabelalarına kadar düzenlemeler yapılıyor. Günlük ya da saatli kalacaklara konaklama yerlerinin yanı sıra yöresel tatlar el broşürleriyle tanıtılıyor."

Haziranda başlayan gurbetçi gelişlerinin eylüle kadar sürdüğünü anlatan Zıpkınkurt, "15 Eylül'den sonra izinleri biten vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları başlıyor. Gurbetçilerimiz geliş ve gidişlerinde Edirne'nin hem tarihi çarşılarını hem de tarihi eserlerini görme fırsatı buluyor. Edirne'nin yöresel lezzetlerinden tadıyor, dönüşte de yaşadıkları ülkelere bu yöresel lezzetleri götürüyorlar." dedi.