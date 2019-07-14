Edirne sınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı

Darbe teşebbüsünün ardından tutuklanma korkusu yaşayan terör örgütü FETÖ üyeleri, düzensiz göçmenlerin kullandığı rotadan Avrupa'ya kaçmak için girişimde bulundu.

Hem Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri hem hudut askerleri, FETÖ üyelerinin sınırdan Avrupa'ya kaçma girişimlerini boşa çıkardı.

AVRUPA'YA KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızarak kimi de PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle iş birliği yaparak kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ üyesi, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

YAKALANANLARDAN 423'Ü TUTUKLANDI

2016 yılında sınırdan kaçmaya çalışan 18, 2017'de 149, geçen sene 266, bu yıl temmuz ayının 12'sine kadar ise 124 örgüt üyesi yakalandı.

FETÖ'NÜN KOLOMBİYA SORUMLUSU YAKALANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Örgütün Kolombiya sorumlusu Yunus Y, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu "sivil imam" B.Ç. ile örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S, Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T. de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖMETRE UYGULAMASIYLA DEŞİFRE EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen kripto isimlerden eski albay Mahmut Erel, İpsala'da jandarmadan kaçamadı. Erel, Ankara'ya sevki sonrası tutuklandı.

Yine sınırda yakalananlar arasında yer alan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı ve bir dönem HSYK'de tetkik hakimliği yapan E.Ş. ile meslekten ihraç edilen cezaevi müdürü H.K. de güvenlik güçlerinden kaçamadı.

Geçen ayın sonunda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grupta iki FETÖ'cü eski subayla, terör örgütü PKK üyesi bir kadın da gözaltına alındı.