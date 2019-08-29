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Edirne sınırında yakalanan 4 PKK şüphelisi tutuklandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken yakalanan 4 PKK/KCK şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA | 29.08.2019 - 16:16..
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Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde sınır birliği askerlerince, askeri yasak bölge içerisinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığında olan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

4 TERÖRİST CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan U.İ., M.D., G.İ. ve N.Y. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edirne sınırında yakalanan 4 PKK şüphelisi tutuklandı

 

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