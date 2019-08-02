taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5872
Euro
6.1962
Altın
1434.01
Borsa
100352.26
Gram Altın
257.517

Edirne sınırından kaçan FETÖ'cülerin sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne kara sınırından Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin sayısının 2 yılda 8 bini bulduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 16:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Edirne sınırından kaçan FETÖ'cülerin sayısı açıklandı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında birçok şüpheli gözaltında alındı ve tutuklandı.

Kimliğini gizleyen FETÖ'cüler ise kaçak yolları kullanarak Türkiye'den kaçtı.

Edirne kara sınırını kullanarak Türkiye'den Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin sayısı ilk kez açıklandı.

"KAÇAK GÖÇMEN HATTI..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 2-2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti. Bu da yeni bir rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

91
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

169
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

131
TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

822
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

110
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

97
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir