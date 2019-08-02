Edirne sınırından kaçan FETÖ'cülerin sayısı açıklandı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında birçok şüpheli gözaltında alındı ve tutuklandı.

Kimliğini gizleyen FETÖ'cüler ise kaçak yolları kullanarak Türkiye'den kaçtı.

Edirne kara sınırını kullanarak Türkiye'den Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin sayısı ilk kez açıklandı.

"KAÇAK GÖÇMEN HATTI..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 2-2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti. Bu da yeni bir rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti" ifadelerini kullandı.