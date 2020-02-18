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Edirne'de 100 milyon değerinde uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA | 18.02.2020 - 14:13..
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Edirne'de, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hamzabeyli Gümrük sahasında uyuşturucu operasyonu gerçekleşti.

İlk operasyonda, şüpheli görülen tır durduruldu.

Durdurulan tırın yakıt deposundan 35 kilogram kokain ve uyuşturucu yapımında da kullanılan toz halde 10 kilogram ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Edirne'de 100 milyon değerinde uyuşturucu operasyonu

KAPIKULE'DEKİ OPERASYON

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise tırın içinde iki valizin uyuşturucu baronları tarafından kaçakçılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Gümrük muhafaza ve polis ekiplerinin Kapıkule'de gerçekleştirdiği operasyonda 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ve İstanbul'da 160 kilogram eroin ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.

Edirne'de 100 milyon değerinde uyuşturucu operasyonu

Edirne'de 100 milyon değerinde uyuşturucu operasyonu

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