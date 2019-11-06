Edirne'de 11 Kasım'da 11 milyon fidanla rekor kırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye genelinde düzenlenecek 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikimi etkinliği kapsamında Orman İşletme Müdürlüklerinde de yoğun çalışmalar sürüyor.

Etkinlik kapsamında, Edirne'de kızılçam, sedir, ıhlamur, ceviz, badem, dişbudak ve kestanenin de aralarında bulunduğu 41 türden 122 bin 500 fidanın 40 noktada toprakla buluşturulması amaçlanıyor.

Ormancılar 'rekor etkinliğe' hazırlanıyor VİDEO

FİDANLAR EDİRNEYE ULAŞTI

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, Isparta, Keşan, Lüleburgaz ve Demirköy'deki fidan yetiştirme alanından alınan fidanlar, Edirne Orman İşletme Şefliğine getirildi. Rekor etkinlik için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren ormancılar, tahsis edilen fidanların dikilecek yerlere göre ayrımını yapıyor.

3 SAATTE DİKİLECEK

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Kasım'da saat 11.11'de planlanan "rekor fidan dikimi" etkinliğinde 1 milyon kişinin 2023 farklı lokasyonda 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağını anımsattı.

Ormancıların çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Ceylan, "Edirne ve tüm ilçelerinde 122 bin 500 fidanı toprakla buluşturmak için saha hazırlıklarımız tamamlandı. Fidan dikilecek sahalarımızda fidan çukurlarımız açıldı. Fidanlıklarımızdan tahsis edilen fidanlarımız şefliğimize getiriliyor. 9 Kasım'da tüm fidanlarımız dikilecek alanlarda çukurların yanında hazır edilecek." diye konuştu.

İLGİ BÜYÜK

Orman Genel Müdürlüğünce organize edilen kampanyanın ilgi gördüğünü anlatan Ceylan, şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle 81 ilimizde dikilecek 11 milyon fidanla ilgili Orman Genel Müdürlüğümüzce açılan sitede fidanların fidanların tamamı sahiplenildi. Bir o kadar da fidan bağışı yapıldı. Bu etkinlikteki 11 milyon fidan şu an fidan ama gelecekteki ağaç olacaktır. 11 milyon fidan etkinliği Türkiye'de ve dünyada ilk kez yapılan çok büyük etkinlik. 3 saat içerisinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Edirne'de de etkinliğe yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız bizi her gün arıyor. Etkinlik alanlarımızda yoğun ilgi dolayısıyla 11 milyon fidanın üzerine çıkılacak. Edirne'de de 122 bin 500 fidanın üzerine çıkacağını düşünüyoruz." Ceylan, fidan dikimine vatandaşlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, güvenlik güçleri ve kamu kurumlarında çalışan çok sayıda kişinin katılacağını dile getirdi.