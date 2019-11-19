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Edirne'de 117 kaçak göçmen yakalandı

Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu tırın kasasından, 117 göçmen çıktı.

DHA | 19.11.2019 - 15:23..
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsü durdurulan tırın dorsesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 117 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-Malkara yolundaki Beyendik kavşağı yakınlarında, S.B.M. yönetimindeki tırı durdurdu.

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Yapılan aramada, dorsede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Fas ve Nepal uyruklu 117 kaçak göçmen yakalandı. Tır sürücüsü S.B.M. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. S.B.M. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı -1


TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı -2

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı -3

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