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Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen ele geçirildi.

AA | 06.12.2018 - 09:26..
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren yolundan bir grubun yürüdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerini gören gruptakilerden bazıları kaçarken, bazıları da tren yolunda bir süre saklanmaya çalıştı. Gruptakiler, tekrar raylarda yürümeye devam etti.

17 PAKİSTAN UYRUKLU

Ekipler Karaağaç yolu üzeri Köprübaşı mevkisindeki raylarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, tüfekle vurularak yaralanmış şekilde bulunan 2 yabancı uyruklu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

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