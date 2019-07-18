Edirne'de 241 göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 241 yabancı uyruklu, gözetim altına alındı.

241 GÖÇMEN YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 241 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.