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Edirne'de 271 kaçak göçmen yakalandı

Enez, Keşan, İpsala ve Meriç ilçelerinde yapılan denetimlerde toplam 271 göçmen yakalandı.

AA | 25.11.2019 - 18:20..
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Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 271 göçmen yakalanarak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

POLİS VE JANDARMA ORTAK ÇALIŞMA YAPTI

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Enez, Keşan, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır, İran, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 271 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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