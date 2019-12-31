taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9488
Euro
6.6811
Altın
1521.68
Borsa
114791.01
Gram Altın
291.49
Bitcoin
43109.59

Edirne'de 29 göçmen yakalandı

Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta, 29 kaçak göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 31.12.2019 - 14:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri, Keşan- Malkara karayolu üzerinde M.Z.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu.

29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen Eritre, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk, 5'i kadın, toplam 29 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.Z.Ç. ise gözaltına alındı.

Edirne'de 29 göçmen yakalandı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Sürücü M.Z.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İlginizi Çekebilir
Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar tamam
Milli Savunma Bakanı Akar Libya tezkeresi için "Tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.
Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı
Göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon sonucunda yakalanan iki kişiden birinin PKK'nın bombacısı olduğu ortaya çıktı.
Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı
İnegöl ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi
Tarsus ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrası olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

1189
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

167
Kanal İstanbul, ankette soruldu

Kanal İstanbul, ankette soruldu

502
Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

544
Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

286
İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

213
Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir