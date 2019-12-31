Edirne'de 29 göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri, Keşan- Malkara karayolu üzerinde M.Z.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu.
29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen Eritre, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk, 5'i kadın, toplam 29 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.Z.Ç. ise gözaltına alındı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
Sürücü M.Z.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.