Edirne'de 29 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların engellenmesi için emniyet güçleri, denetimleri sıklaştırdı.

29 TON TOZ DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahim Mahallesi'ndeki bir imalathanede kaçak dezenfektan üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 75 bin lira olan 29 ton 550 kilo kaçak toz dezenfektan ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toz dezenfektanın suyla karıştırıldığında 15 bin litre dezenfektan elde edildiği belirtilirken, olayla ilgili bir kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.