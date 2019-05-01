Edirne’de 4 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında araç ve yükleri, Türkiye’ye gelmeden analize tabi tutularak riskli görülenler detaylı olarak inceleniyor.

Bu kapsamda Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir tır, boş olmasına rağmen şüpheli görülerek x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan tarama sonucu aracın bazı bölümlerinde, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı olarak aranmasına karar verildi.

DORSENİN TAHTA BARİYERLERİNE GİZLEDİLER

Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramada, köpeklerin dorsenin tahta bariyerlerine tepki vermesi üzerine aracın sağ ve sol yan duvarlarında bulunan korkuluklar söküldü. Yapılan inceleme sonucu korkulukların iç kısımlarında 5 farklı bölüme gizlenmiş, toplam 320 pakette 163 kilogram 637 gram uyuşturucu tespit edildi.





1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Analiz sonucunda skunk tipi esrar olduğu anlaşılan uyuşturucunun, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi. Konu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor







