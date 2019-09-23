Edirne'de 40 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan'a kaçak olarak girmeye çalışan 40 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.
LASTİK BOTTA YAKALANDILAR
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla denetimler yaptı.
Denetimlerde Boztepe Burnu açıklarında lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi.
YAKALANARAK TESLİM EDİLDİLER
Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 15'i çocuk, 10'u kadın, toplam 40 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.