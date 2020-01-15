taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.887
Euro
6.5646
Altın
1552.36
Borsa
120920.68
Gram Altın
293.792
Bitcoin
51324.01

Edirne'de 5 liraya satılan hamsi için kuyruklar oluştu

İki gündür aynı fiyata satılan balık için kuyrukta kavga çıkarken, şimdiye kadar 5 ton balık satıldığı aktarıldı.

DHA | 15.01.2020 - 14:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karadeniz'de son günlerde hamsinin bolca çıkması, Edirne'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı.

Hamsinin kilosu, 20 liradan 5 liraya kadar düştü.

Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarına kasalarla gelen tonlarca hamsi, dakikalar içinde tükendi. Tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırası gelen vatandaşlar kilolarca hamsi satın aldı.

Edirne'de 5 liraya satılan hamsi için kuyruklar oluştu

2 GÜNDE 5 TON BALIK

Kuyrukta zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Balıkçı esnafından Feridun Biztiren, "Denizden bol çıkan hamsi, fiyatını düşürdü. Dünden bu yana 5 ton balık sattık. Saat 08.00'den 20.00'ye kadar kuyruk devam ediyor. Tırlarla 30 ton daha hamsinin gelmesini bekliyoruz. Herkes yesin diye fiyatı ucuzlattık." dedi.

Edirne'de 5 liraya satılan hamsi için kuyruklar oluştu

2 SAAT KUYRUKTA BEKLEDİ

Kuyrukta ucuz hamsiden almak için beklediğini söyleyen emekli Ahmet Çelen ise "Hamsi ucuzladığı için almaya geldik. Fazla alıp, dolapta saklamayı düşünüyorum. Burada 2 saattir balık almak için bekliyorum." diye konuştu.

Edirne'de 5 liraya satılan hamsi için kuyruklar oluştu

UCUZ BALIĞI DUYAN GELDİ

Kuyrukta bekleyenlerden Nezahat Soylu da, "Ucuz balık olduğunu duyunca geldik. Yaklaşık yarım saattir sırada bekliyorum. Ben 4 kilo alacaktım ama komşularım da aradı, onlara da 3 kilo alacağım." diye konuştu.

Edirne'de 5 liraya satılan hamsi için kuyruklar oluştu

Edirne'de 5 liraya satılan hamsi için kuyruklar oluştu

İlginizi Çekebilir
Annesini öldürdükten sonra cesedi taşıdığı görüntüler
Tartıştığı annesini başına keserle vurarak öldüren zanlının, cesedi arkadaşıyla birlikte taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Volkswagen fabrikası kurulmadan dolandırıcıları türedi
Henüz temeli dahi atılmayan Volkswagen fabrikasında, işe yerleştirme vaadiyle iş arayan kişilerin, ceplerini ve duygularını sömürenler ortaya çıktı.
Dicle Elektrik ekibinin karda zorlu mücadelesi
Ekipler, üç bin rakımlı Yeşilöz bölgesinde bağlantı noktasından kopan iletim hattına ulaşarak, bu hattan beslenen askeri üs bölgesi ile 2 haneye yeniden enerji verdi.
Öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı
Diyarbakır’da makine teknolojisi öğrencileri 1 yıllık çalışma sonrası itme kuvvetli LPG’li jet motor üretti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

465
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

136
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

179
Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

157
Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

168
Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi

Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi

86
Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir