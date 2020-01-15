Edirne'de 5 liraya satılan hamsi için kuyruklar oluştu

Karadeniz'de son günlerde hamsinin bolca çıkması, Edirne'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı.

Hamsinin kilosu, 20 liradan 5 liraya kadar düştü.

Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarına kasalarla gelen tonlarca hamsi, dakikalar içinde tükendi. Tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırası gelen vatandaşlar kilolarca hamsi satın aldı.

2 GÜNDE 5 TON BALIK

Kuyrukta zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Balıkçı esnafından Feridun Biztiren, "Denizden bol çıkan hamsi, fiyatını düşürdü. Dünden bu yana 5 ton balık sattık. Saat 08.00'den 20.00'ye kadar kuyruk devam ediyor. Tırlarla 30 ton daha hamsinin gelmesini bekliyoruz. Herkes yesin diye fiyatı ucuzlattık." dedi.

2 SAAT KUYRUKTA BEKLEDİ

Kuyrukta ucuz hamsiden almak için beklediğini söyleyen emekli Ahmet Çelen ise "Hamsi ucuzladığı için almaya geldik. Fazla alıp, dolapta saklamayı düşünüyorum. Burada 2 saattir balık almak için bekliyorum." diye konuştu.

UCUZ BALIĞI DUYAN GELDİ

Kuyrukta bekleyenlerden Nezahat Soylu da, "Ucuz balık olduğunu duyunca geldik. Yaklaşık yarım saattir sırada bekliyorum. Ben 4 kilo alacaktım ama komşularım da aradı, onlara da 3 kilo alacağım." diye konuştu.