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Edirne’de 65 kaçakla birlikte 5 organizatör yakalandı

Enez ilçesinde lastik botlarla Yunanistan'a kaçırılmaya çalışan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA | 16.07.2019 - 16:10..
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Edirne'de Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti.

Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 7'si çocuk, 14'ü kadın, toplam 65 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

​Olayla ilgili organizatörlük yaptıkları belirlenen S.V., M.S., Ş.D., M.Ş., F.D. ve D.F. ise Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.V., M.S., Ş.D., M.Ş., F.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, D.F. ise serbest bırakıldı.

Edirne’de 65 kaçakla birlikte 5 organizatör yakalandı

Edirne’de 65 kaçakla birlikte 5 organizatör yakalandı

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