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Edirne'de 7 defineciye suçüstü

Edirne’de, kendilerine ait olduğu iddia ettikleri metruk bir binada kaçak kazı yapan 1’i kadın, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 28.05.2019 - 17:28..
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu kent merkezinde Sabuni Mahallesi’nde metruk bir evde, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adreste 1’i kadın olmak üzere toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

ARAÇLARI DA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede, evin büyük bir bölümünün metrelerce kazıldığı tespit edildi. Olayla ilgili A.Ç., N.Ç., T.G., S.A., A.O., S.E. ve İ.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslardan birisine ait olduğu belirlenen bir araç da trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Edirne'de 7 defineciye suçüstü

Edirne'de 7 defineciye suçüstü

Edirne'de 7 defineciye suçüstü

Edirne'de 7 defineciye suçüstü

Edirne'de 7 defineciye suçüstü

Edirne'de 7 defineciye suçüstü

Edirne'de 7 defineciye suçüstü

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