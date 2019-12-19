Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri kamyon sürücüsü, şehir merkezi yönüne saptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek, demir bariyere çarptı.

8 ASKER YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 8 asker, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Edirne'de askeri araç bariyere çarptı: 8 yaralı ViDEO



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan askeri araç ise yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.