Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri kamyon sürücüsü, şehir merkezi yönüne saptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek, demir bariyere çarptı.
8 ASKER YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 8 asker, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Edirne'de askeri araç bariyere çarptı: 8 yaralı ViDEO
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan askeri araç ise yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.