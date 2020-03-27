Edirne'de bir esnaf koronayı fırsata çevirdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir pazar esnafının tezgahında bulunan pankartı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Her hafta kurulan perşembe pazarında sebze satan ve koronavirüse karşı “Allah vermiş pırasa, yenir mi hiç yarasa” sloganı hazırlayan esnaf, pazarın maskotu oldu.

"PIRASA YESİNLER"

Ersin Fincancı adlı pazar esnafı, “Koronavirüse karşı yeşillik öneriyorum. Pırasa virüse karşı çok etkilidir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur. Yemelerini tavsiye ederim. Evden çıkmasınlar, yaşlılarımız özellikle evden çıkmasınlar." dedi.

İlginç pankart hakkında açıklamalarda bulunan Fincancı, pankartı görenlerin dönüp bir daha baktığını söyledi.