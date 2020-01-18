Edirne'de Bocuk Gecesi kutlaması

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı.

Kutlamalarda objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

Yüzlerine makyaj yapıp Bocuk Gecesi'ni kutlayanlar, kışın en soğuk gecesinde çarşaflara sarılıp komşularını Bocuk Geliyor diyerek korkutuyor.

ESKİ BALKAN GELENEĞİ

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği düzenleniyor.

CADILAR BAYRAMI DEĞİL

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Helvacıoğlu, "Bunun 'Cadılar Bayramı' olarak nitelendirilmemesi için önlemler aldık. Bocuk, bin yıllık bir Balkan geleneğidir. Etkinliğin konseptini geleneğe göre düzenledik." dedi.