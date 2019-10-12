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Edirne'de caddeler bayraklarla donatıldı

Edirne'de Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla caddelere bayraklar asıldı.

AA | 12.10.2019 - 04:42..
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Fırat'ın doğusunda güvenlik güçlerimiz operasyona devam ederken ülkenin her yerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Barış Pınarı'na destek amacıyla Edirne Türk bayraklarıyla donatıldı.VİDEO

HALKI EVLERİNE VE DÜKKANLARINA DA BAYRAK ASMAYA DAVET ETTİ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Edirne Türk bayraklarıyla donatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla caddelere Türk bayrakları asıldığını belirtti.

Halkı da evlerine ve dükkanlarına Türk bayrakları asmaya davet eden Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kahraman Türk ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemize ve tüm bölgeye huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçik'imize Türkiye'nin en batısından, Edirne'den selam olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Tüm Edirne halkı adına harekatın başarıyla son bulmasını, Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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