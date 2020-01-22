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Edirne'de cüzdanı çalınan mağdur, hırsıza seslendi

Eşi ve çocuklarıyla muayene için gittiği hastanede eşinin cüzdanının çalındığını söyleyen şahıs, “Azıcık vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak” diyerek hırsıza çağrıda bulundu.

İHA | 22.01.2020 - 10:45..
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Edirne'nin Keşan ilçesinde eşiyle birlikte gittiği bir hastanede çocuklarını muayene ettiren kadın, içerisinde ziynet eşyası ile 100 lirası bulunan cüzdanını kaybetti.

2 BİN 100 LİRASI ÇALINDI

Bunun üzerine Seda Kenar ve eşi Zeki Kenar, emniyete gidip şikayette bulundu. Zeki Kenar, zararının yaklaşık 2 bin 100 lira civarında olduğunu belirtti.

"AZICIK VİCDANIN VARSA ALDIĞIN YERE BIRAK"

Üzüntüsünü dile getiren Zeki Kenar, “Eşimin cüzdanı, kaybolalı 2.5 ay geçmesine rağmen hala bulunamadı. Hırsıza buradan sesleniyorum; Senin hiç vicdanın yok mu? Çocuklarımın süt parasını, mama parasını aldın, pazar paramı aldın. Azıcık vicdanın varsa o cüzdanı hastaneden aldığın yere bırak.” diye konuştu.

Edirne'de cüzdanı çalınan mağdur, hırsıza seslendi ViDEO

Hırsıza seslendi: Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak -1

Hırsıza seslendi: Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak -2

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