Edirne'nin Keşan ilçesinde eşiyle birlikte gittiği bir hastanede çocuklarını muayene ettiren kadın, içerisinde ziynet eşyası ile 100 lirası bulunan cüzdanını kaybetti.

2 BİN 100 LİRASI ÇALINDI

Bunun üzerine Seda Kenar ve eşi Zeki Kenar, emniyete gidip şikayette bulundu. Zeki Kenar, zararının yaklaşık 2 bin 100 lira civarında olduğunu belirtti.

"AZICIK VİCDANIN VARSA ALDIĞIN YERE BIRAK"

Üzüntüsünü dile getiren Zeki Kenar, “Eşimin cüzdanı, kaybolalı 2.5 ay geçmesine rağmen hala bulunamadı. Hırsıza buradan sesleniyorum; Senin hiç vicdanın yok mu? Çocuklarımın süt parasını, mama parasını aldın, pazar paramı aldın. Azıcık vicdanın varsa o cüzdanı hastaneden aldığın yere bırak.” diye konuştu.

Edirne'de cüzdanı çalınan mağdur, hırsıza seslendi ViDEO





