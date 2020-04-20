Edirne'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye ceza

Edirne'de Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki dernek bürosunda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

6 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda C.K., R.K., L.S., K.G. ve U.Ş.K. ile dernek görevlisi O.A.'yı kumar oynarken yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 60 kumar oyun pulu, 52 iskambil kağıdı, 5 yazboz kağıdı, 3 not defteri ile kumardan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira ele geçirildi.

26 BİN 430 LİRA PARA CEZASI

Ekipler tarafından emniyete götürülen 5 kişi ile 1 görevliye, 'kumar oynamak'tan 1225'er lira ve 'sosyal mesafe' kuralına uymamaktan 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 26 bin 430 liralık para cezası kesildi.

Dernek görevlisi O.A. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.