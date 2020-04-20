taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9439
Euro
7.5547
Altın
1690.56
Borsa
98704.98
Gram Altın
377.128
Bitcoin
49248.62

Edirne'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye ceza

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişi ile 1 görevliye, 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe' kuralına uymamaktan toplam 26 bin 430 lira ceza kesildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Edirne'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye ceza

Edirne'de Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki dernek bürosunda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

6 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda C.K., R.K., L.S., K.G. ve U.Ş.K. ile dernek görevlisi O.A.'yı kumar oynarken yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 60 kumar oyun pulu, 52 iskambil kağıdı, 5 yazboz kağıdı, 3 not defteri ile kumardan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira ele geçirildi.

Edirne'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye ceza

26 BİN 430 LİRA PARA CEZASI

Ekipler tarafından emniyete götürülen 5 kişi ile 1 görevliye, 'kumar oynamak'tan 1225'er lira ve 'sosyal mesafe' kuralına uymamaktan 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 26 bin 430 liralık para cezası kesildi.

Dernek görevlisi O.A. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye ceza

İlginizi Çekebilir
Seyahat belgesi almak isteyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Eskişehir'de otobüs terminalinde seyahat belgesi almak isteyen kişiler, sosyal mesafe kuralına dikkat etmezken, aralarında maske takmayanların olduğu görüldü.
Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını 2'nci kez ihlal eden gence, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı
Sarıyer'de otobüs durağına asılan pankart, uzman ekiplerce fünye ile patlatılırken, paketi durağa bırakan şahıslar hakkında arama çalışması başlatıldı.
Kırıkkale'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören hemşire sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Bizler sizin için buradayız. Durmak yok, yola devam" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
189
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
417
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
239
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
229
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
233
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
731
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir