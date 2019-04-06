Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda Sanayi Sitesi'ndeki dört yolun kesiştiği kavşakta, bir kişinin diğer araçların geçişine engel olacak şekilde otomobiliyle drift yaptığı bildirildi.

PLAKASI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, drift yapan otomobili plakasından tespit etti.

5 BİN 10 TL CEZA

Ardından sürücüsü M.T.'ye 5 bin 10 TL ceza uyguladı. Otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de el konuldu.

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Öte yandan Edirne Sanayı Sitesi'nde son 3 ayda drift yaptığı tespit edilen 8 sürücüye yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandığı ve araçların trafikten men edildiği bildirildi.