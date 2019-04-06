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Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza 

Edirne'de otomobiliyle drift yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilen M.T.'ye 5 bin 10 TL ceza kesildi.

DHA | 06.04.2019 - 13:08..
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Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza 

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda Sanayi Sitesi'ndeki dört yolun kesiştiği kavşakta, bir kişinin diğer araçların geçişine engel olacak şekilde otomobiliyle drift yaptığı bildirildi.

PLAKASI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, drift yapan otomobili plakasından tespit etti.

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza 

5 BİN 10 TL CEZA

Ardından sürücüsü M.T.'ye 5 bin 10 TL ceza uyguladı. Otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de el konuldu.

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Öte yandan Edirne Sanayı Sitesi'nde son 3 ayda drift yaptığı tespit edilen 8 sürücüye yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandığı ve araçların trafikten men edildiği bildirildi.

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza 




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