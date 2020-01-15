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Edirne'de esnaf fiyatları yükseltti, turistler kaçtı

Ucuz alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar ve Yunan turistler, Edirne esnafının fiyatları yükseltmesi üzerine Çorlu'ya gitmeye başladı. Edirne esnafı ise durumdan muzdarip.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 15:21..
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Edirne'de esnaf fiyatları yükseltti, turistler kaçtı

Yunanistan'ın kullandığı euronun TL karşılığı 6.55, Bulgaristan'ın kullandığı levanın ise TL karşılığı 3.35 olunca Yunan ve Bulgar turistler özellikle hafta sonu alışveriş yapmak için Edirne'ye geliyordu.

Edirne esnafı ise turistlerin bu ilgini görüp fiyatları yükseltti.

TURİST DURUMU FARK ETTİ, ÇORLU'YA GİTTİ

Edirne'nin yerel gazetelerinden Hudut'tan Olgay Güler'in haberine göre; Bulgar Yunan turistler Facebook üzerinden örgütlenerek alışveriş için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesini tercih etmeye başladı.

Edirne'de esnaf fiyatları yükseltti, turistler kaçtı

ESNAF ŞİKAYETÇİ

Yabancı turistlerin Edirne'yi terk etmesi ise esnafta memnuniyetsizlik yarattı. Yine Hudut gazetesinden Sevcan Kalıpçinden Elmacı'nın haberinde esnafın durumuyla ilgili; "Edirne'de Arasta esnafı durgun günler yaşıyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri beklenen yoğun alış veriş trafiği durdu. Yeni yılın ilk ayında kirayı nasıl çıkaracağını kara kara düşünüyor. Çarşı Dernek Başkanı Adem Bayrak, “Hafta sonu ciro 20 TL. Nasıl olacak bu iş?” diye soruyor." ifadeleri yer aldı.

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