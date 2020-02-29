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Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Türkiye'nin, Esad rejiminin saldırısı sonrası mültecilere kapıları açması sonucu sınır hattına insan akını yaşanıyor.

AA | 29.02.2020 - 09:14..
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Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Esad rejiminin, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.

Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor.

AVRUPA SINIRINA GÖÇMEN AKINI

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde bir araya geldi.

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

ATEŞ YAKARAK ISINDILAR

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

Yunan askerleri göçmenlere biber gazı ve ses bombası atıyor VİDEO

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor

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