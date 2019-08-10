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Edirne'de göçmenleri taşıyan araç su kanalına düştü

Yasa dışı yollarla göç eden göçmenleri taşıyan araç kaza geçirdi. Kazada 10 göçmen yaralanırken, sürücüsü kaçtı.

İHA | 10.08.2019 - 16:37..
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Edirne’nin Keşan-İpsala yolu üzerinde kaza gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenleri taşıyan araç, Keşan’dan İpsala yönünde hızlı seyrediyordu.

Beğendik Beldesi kavşağına gelen aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından yağmur suyu toplama kanalına düştü.

10 GÖÇMEN YARALANDI

Kazada 10 kaçak göçmen yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü ise kazanın ardından tarlaların içine koşarak kaçtı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç su kanalına düştü

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