Edirne'de iki aile arasında kavga: Çok sayıda gözaltı var
Edirne'de iki aile arasında çıkan kavgayı güçlükle ayıran polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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Edirne merkez Abdurrahman Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Ekipler kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)