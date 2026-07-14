Edirne'de iki aile arasında kavga: Çok sayıda gözaltı var

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Edirne merkez Abdurrahman Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.