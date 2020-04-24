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Edirne'de iki hırsıza ev hapsi cezası

Polis ekiplerince hırsızlık suçuna karışmaktan yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki 2 kişiye, ev hapsi cezası verilirken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA |
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Edirne'de iki hırsıza ev hapsi cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.G. ve İ.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelilerin, geçen hafta da İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerindeki bir apartmandan çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikleri taşıdıkları sırada polise suçüstü yakalandıkları belirlendi.

İfadelerinden sonra dışarıda oldukları için '20 yaş ve altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazılarak, serbest bırakıldıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİLERE EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de iki hırsıza ev hapsi cezası

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