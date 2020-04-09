Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 iş yerinden belirli aralıklarla 6 kez hırsızlık yapıldı.

İş yerlerindeki makinelerin kablolarını keserek çalan hırsızlarla baş edemeyen iş yeri sahiplerinden Ethem Koç ise kapıya, hırsızların okuması için bir not astı.

"HIRSIZLIK YAPMA, HAFTALIK VERELİM"

Üzerinde isim ve telefon numarasının da bulunduğu notta, "Kablo hırsızı arkadaş, sana sesleniyorum; dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

"KAPILARA TAHTA ÇAKTIM, İNŞALLAH ONLARI DA YAKACAK OLARAK KULLANMAZLAR"

Koç, yaptığı açıklamada, yaşanan hırsızlık olaylarından artık bıktıklarını söyledi.

Bir süredir tedbir amacıyla iş yerinde kalmaya başladığını anlatan Koç, "Kapılara tahta çaktım. İnşallah onları da yakacak olarak kullanmazlar. Camlara da demir yaptırdık ama nafile. Son olarak hırsıza teklifimi, kapıya yazı asarak ilettim." dedi.