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Edirne'de iş yerinden para çalan hırsızlar tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde iş yerine balkon camından girerek şirketin 500 lirasını çalan hırsız, mahkemeye sevk edildi.

İHA | 08.04.2019 - 14:59..
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Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden A.Ü., cadde üzerinde bulunan iş yerine balkon camının zorlanarak girildiğini ve 500 TL parasının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı inceleme sonrasında şüpheli şahısların, B.A. ile suça sürüklenen çocuklar B.S. ve Y.E.G. isimli şahıslar olduklarını tespit etti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. B.A. ve Y.E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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