Edirne'de kaçak göçmenlerin botu su aldı

Enez sahili açıklarında sabah saatlerinde kaçak göçmen operasyonu devam etti. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmek isteyen kaçak göçmenler zor anlar yaşadı.

LASTİK BOT SU ALMAYA BAŞLADI

İçerisinde çocuk ile kadınlarında bulunduğu lastik bot, su almaya başladı.

KISA SÜREDE BOTA ULAŞILDI

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle bazı kaçaklar denize düştü. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede batmak üzere olan bota ulaştı.

CAN PAZARI CEP TELEFONU TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Ekipler, denize düşen kaçakları kendileri de suya girerek can simitleriyle Sahil Güvenlik botuna aldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Enez Limanı'na çıkarılan 39 kaçak göçmenden boğulma tehlikesi geçiren, 3'ü çocuk 10 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.