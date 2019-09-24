taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6834
Euro
6.2507
Altın
1521.26
Borsa
100020.65
Gram Altın
278.085
Bitcoin
55488.98

Edirne'de kaçak göçmenlerin botu su aldı

Enez ilçesinde Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmenlerin botu su aldı. Can pazarının yaşandığı anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

DHA | 24.09.2019 - 09:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Enez sahili açıklarında sabah saatlerinde kaçak göçmen operasyonu devam etti. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmek isteyen kaçak göçmenler zor anlar yaşadı.

LASTİK BOT SU ALMAYA BAŞLADI

İçerisinde çocuk ile kadınlarında bulunduğu lastik bot, su almaya başladı.

Edirne'de kaçak göçmenlerin botu su aldı

KISA SÜREDE BOTA ULAŞILDI

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle bazı kaçaklar denize düştü. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede batmak üzere olan bota ulaştı.

Edirne'de kaçak göçmenlerin botu su aldı

CAN PAZARI CEP TELEFONU TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Ekipler, denize düşen kaçakları kendileri de suya girerek can simitleriyle Sahil Güvenlik botuna aldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Edirne'de kaçak göçmenlerin botu su aldı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Enez Limanı'na çıkarılan 39 kaçak göçmenden boğulma tehlikesi geçiren, 3'ü çocuk 10 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de kaçak göçmenlerin botu su aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

81
ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

149
Messi 6. kez en iyi futbolcu

Messi 6. kez en iyi futbolcu

85
Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

46
İngiltere'de Müslüman LGBTQ onur yürüyüşü düzenlenecek

İngiltere'de Müslüman LGBTQ onur yürüyüşü düzenlenecek

143
Trump, Sisi'den memnun

Trump, Sisi'den memnun

108
FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması sürüyor

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir