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Edirne'de kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu

Keşan'da, plasatik poşet içinde kafası kesilmiş halde ölü bulunan köpek için ekipler inceleme başlattı.

DHA | 24.03.2020 - 18:47..
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, sokaktan geçen mahalleli gelen kokular üzerine plastik bir poşetin içinde kafası kesilmiş ölü yavru köpek buldu.

İhbar üzerine Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile polis ekipleri olay yerine gelerek, inceleme yaptı.

POLİS KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI

Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Köpek belediye ekiplerince gömüldü.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yaşananların vahşet olduğunu ve olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ülkemiz zor günlerden geçerken böylesine bir vahşetle karşılaştık. Bu olay bizi derinden üzdü. Bir insan bir hayvana bunu nasıl ve neden yapar? Yaşananları kınıyor, sorumluların bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu -1

Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu -2

Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu -3

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