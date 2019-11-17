taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Edirne’de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı

Bir kahvehaneye tabanca ve av tüfeği ile ateş açıldı, 11 kişi yaralandı.

İHA | 17.11.2019 - 18:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Çöpköy Mahallesinde, aralarında gece çıkan tartışma nedeniyle 4 kişilik bir grup, kahvehanede oturanların üzerine ateş açtı.

11 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda kahve önünde oturan 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Olay sırasında kahvede oturan bir görgü tanığı, “4 kişi önce araba ile yakındaki bir kahvenin önünde durdular. Daha sonra biri elinde tabanca ile diğeri ise çiftçi mallarından kendisine verilen resmi ruhsatlı tüfek ile kahvede oturanlara ateş açtı. Silah seslerinin ardından herkes yere yattı. Bu arada kahve önünde oturanlardan da yaralananlar oldu” dedi.
Mahallede bulunan vatandaşlar iki aile arasında daha önce husumet bulunduğunu ve asıl hedeflerinin aralarında husumet olan kişileri korkutmak olduğunu ileri sürdü.

Edirne’de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı -1

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB gece metrosunu kullanan sayısını açıkladı

İBB gece metrosunu kullanan sayısını açıkladı

120
TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

366
Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

165
Kruse'nin nargile keyfi

Kruse'nin nargile keyfi

70
İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

111
Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

199
Rusya ile Suudi Arabistan S-400 için görüşüyor

Rusya ile Suudi Arabistan S-400 için görüşüyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir