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Edirne'de Kolombiyalı dolandırıcı kameraya yakalandı

Edirne'de bir AVM'deki döviz bürosunda tırnakçılık yapan Kolombiya vatandaşı Jilari Joana Oliva M. adlı kadın, polis tarafından yakalandı.

DHA | 23.12.2019 - 14:56..
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Edirne'deki bir AVM'nin döviz bürosunda çalışan İ.Ş., 3 bin 900 dolar dolandırıldığını belirterek, polise başvurdu. İhbar üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

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KULLANDIKLARI ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracın, İstanbul'dan Kolombiya vatandaşı Raul Martin R.'nin kiraladığı ve olay günü kente beraberinde Joana Oliva M. adlı kadınla  birlikte geldikleri ve kadının döviz bürosunu tırnakçılık yöntemi ile dolandırdığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin kiraladığı aracı Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halinde bulurken, içindeki  Raul Martin R. ile Joana Oliva M.'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a yaya olarak çıkış yaptıkları tespit edildi.

KAPIKULE SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Polisin sıkı takibe aldığı şüpheli Kolobiyalı 2 kişi, dün akşam saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda yaya olarak giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında yüklü miktarda dolar ve euro ele geçirildi.
Bulgaristan'da da dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınan şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı -1

Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı -2

Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı -3

Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı -4

Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı -5

Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı -6

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