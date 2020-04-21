Edirne'de koronayı yenen 62 yaşındaki adam taburcu oldu

Edirne'de, immunsupresif wegener granulomatoz isimli bağışıklık sisteminin baskılandığı bir kronik rahatsızlığı bulunan Enver Batılay, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne gitti.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Batılay, hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedaviye alındı.
SAĞLIĞINA GERİ KAVUŞTU
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Batılay, 17 günlük mücadelenin ardından kendisini iyileştiren sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.