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Edirne'de köylerden koyun çalan 4 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından köylerden koyun çalan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AA |
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Edirne'de köylerden koyun çalan 4 kişi yakalandı

Edirne'nin Kavaklı ve Yağcılı köylerinden koyun hırsızlığı ihbarı üzerine JASAT ekipleri, harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının kullandığı kamyoneti tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucu ekipler tarafından yakalanan O.G., E.K., K.B. ve Y.K., gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, suçlarını itiraf etti.

KOYUNLAR TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından çalınan koyunlar, sahiplerine teslim edildi.

Köy sakinleri hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirterek, kısa sürede hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Edirne'de köylerden koyun çalan 4 kişi yakalandı

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