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Edirne'de mama kabına beton döktüler

Keşan ilçesinde ev hanımı Özen Özkaya'nın sokağa koyduğu su kapları, sabah uyandığında beton kaplıydı.

İHA | 31.07.2019 - 17:05..
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Edirne'de akılalma zbir olay yaşandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Özen Özkaya, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının su içebilmesi için dışarıya su kapları koydu.

SU KAPLARI BETONLA KAPLANDI

Ancak Özkaya sabah uyandığında bu su kaplarının betonla kaplandığını görünce şoke oldu.

Edirne'de mama kabına beton döktüler

BANA GÖZDAĞI VERMEK İÇİN YAPTILAR

Özkaya, "Sabah, kalktım, geceden kaplarını içini doldurmuşlar, bunu bana gözdağı vermek için yaptılar." diyerek daha önce apartman önünde sevmedikleri için kedi istemediklerini söyleyen komşularıtarafından böyle bir davranışın yapıldığı söyledi.

Komşuları sokak hayvanları için su koyduğu kaba moloz döktü VİDEO

SU VERMEMİ İSTEMİYORLAR

Olay sonrasında üzüldüğünü belirten Özkaya, "Aslan, kaplan baksam bu kadar olmaz, bu hayvanlar zaten burada durmaz. Bu kediler başka evin kedileri, sahipleri cenaze nedeniyle Şanlıurfa'da olduğu için hepsi bir deri bir kemik, komşularım onlara su vermemi istemiyorlar, olmaz diyorlar." dedi.

Polise şikayette bulunmayan Özkaya, tek istediğinin sokak hayvanlarına daha dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

Edirne'de mama kabına beton döktüler


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