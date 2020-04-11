Edirne'de muhtar kurallara uymayanları hoparlörden uyardı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi köyü muhtarı Muhtar Özdemir’in köy caminin hoparlöründen yaptığı sosyal mesafe uyarısı, sosyal medyada gündem oldu.

Köylülerin uyarıları dikkate almadan köy sokaklarında dolaşmasına daha fazla dayanamayan muhtar, caminin hoparlöründen köylülere bir kez daha seslendi.

Bu kez uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle kızgın olan muhtar, hoparlörden sitem etti.

Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen anons VİDEO

"NEDİR BU DUYARSIZLIK"

Özdemir, köylülere "Bu duyarsızlık nedir be kardeşim. Siz hiç yakınlarınızı düşünmüyor musunuz? Madem dedikoduyu bu kadar seviyorsunuz evinizde ailenizle dedikodunuzu yapın. Hatta kavganızı bile ailenizle yapın” sözleriyle sitem etti.

"BAĞIRIYORUM ÇAĞIRIYORUM FAYDA YOK"

Köy halkına hastalığın ciddiyetini anlatamadığını söyleyen Muhtar Özdemir, “Uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok” diyerek, “Sanki hastalık yokmuş gibi hareket ediyorlar. İstanbul ve Çerkezköy’den 110-120 vatandaş köye akrabalarının yanına geldi. Herkes evinde kalsın. Önümüzde bayram var. İnşallah sağ salim bayramımızı yaparız” açıklamasında bulundu.