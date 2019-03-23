Edirne'de öğrenci evinde yangın: 5 öğrenci zehirlendi

Kocasinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında, 2 öğrencinin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına uykuda yakalandığı öğrenilen 2 öğrenci, balkona çıkarak itfaiye ekiplerini aradı.

İTFAİYE, ÖĞRENCİLERİ BALKONDAN KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri balkondan kurtardı. Dumandan zehirlenen 2 öğrenci, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Üst katta oturup dumandan etkilenen 3 öğrenci de gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.